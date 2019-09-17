ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

القابضة للمياه عن غرق أهالي كفر السادات في الصرف: جاري تنفيذ المشروع بالقرية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:11 م
غرق اهالي كفر السادات
غرق اهالي كفر السادات بالمنوفية
مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوى المواطنين لموقع صدي البلد بشأن غرق قرية كفر السادات التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية في مياه الصرف ومحاصرة المياه والأمراض البيوت بالقرية.

وأفادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيانها لصدى البلد أنه جارى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية كفر السادات مركز تلا بمعرفة الجهات المختصة بالمحافظة، موضحة ان تنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪

ترشيحاتنا

4 على كف عفريت.. 30 لاعبا خارج الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفي

اختفاء 4 سيارات من الشارع وغرامة على نفاد البنزين بالطريق.. أبرز تعديلات قانون المرور الجديد

السكوت عن الإساءة للجيش خيانة.. خالد صلاح يشعل تويتر بتصريحات نارية

بالملابس الرياضية.. هبة مجدي تتألق في جلسة تصوير جديدة

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور

مؤمن زكريا يدعم لاعبي الأهلي قبل السوبر .. ماذا فعل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور