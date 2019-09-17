القابضة للمياه عن غرق أهالي كفر السادات في الصرف: جاري تنفيذ المشروع بالقرية

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوى المواطنين لموقع صدي البلد بشأن غرق قرية كفر السادات التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية في مياه الصرف ومحاصرة المياه والأمراض البيوت بالقرية.



وأفادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيانها لصدى البلد أنه جارى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية كفر السادات مركز تلا بمعرفة الجهات المختصة بالمحافظة، موضحة ان تنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد .



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