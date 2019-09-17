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توك شو

سالي شاهين تهنئ شريف مدكور بعيد ميلاده

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:52 م
سالى شاهين وشريف
سالى شاهين وشريف مدكور
محمد بدران
حرصت الإعلامية سالي شاهين على الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامي شريف مدكور عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

نشرت سالى شاهين صورة لها بصحبة شريف مدكور وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد جدا جدا أتمنى لك السعادة والصحة والنجاح الرضا انت تستحق الأفضل لكونك كما أنت".

وانهالت تعليقات متابعي سالى شاهين بتهنئة شريف مدكور متمنيين له الشفاء العاجل والعمر الطويل.
سالي شاهين تهنئ شريف مدكور بعيد ميلاده

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