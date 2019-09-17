نبيلة عبيد: هددت المخرج يوسف شاهين بالقتل لهذا السبب

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن تهديدها بالقتل للمخرج يوسف شاهين من أجل العمل معه فى فيلم "الآخر" الذى شارك فى بطولته كل من حنان ترك وهانى سلامة.



وقالت نبيلة عبيد لـ "صدى البلد" : كنت أمزح مع المخرج يوسف شاهين وهددته بالقتل من أجل أن أشارك فى فيلم "الآخر"، وهو ما تحقق بالفعل فهو من المخرجين الذين كنت أتمنى العمل معهم.



وأضافت نبيلة عبيد قائلة : المخرج يوسف شاهين يمتلك قدرة كبير على استخراج الطاقة الإبداعية لدى أى ممثل، وهو ما جذبنى فى العمل معه فضلا عن أننى قمت بدراسة شخصيته قبل التعاون معه.



وأشارت نبيلة عبيد إلى أن يوسف كان يغضب من الممثل الذى لا يقدر العمل ويتأخر عن موعده وبالتالي كنت أحرص على حضور التصوير قبل موعدى بساعتين تقريبا.