ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيلة عبيد: هددت المخرج يوسف شاهين بالقتل لهذا السبب

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:09 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن تهديدها بالقتل للمخرج يوسف شاهين من أجل العمل معه فى فيلم "الآخر" الذى شارك فى بطولته كل من حنان ترك وهانى سلامة.

وقالت نبيلة عبيد لـ "صدى البلد" : كنت أمزح مع المخرج يوسف شاهين وهددته بالقتل من أجل أن أشارك فى فيلم "الآخر"، وهو ما تحقق بالفعل فهو من المخرجين الذين كنت أتمنى العمل معهم.

وأضافت نبيلة عبيد قائلة : المخرج يوسف شاهين يمتلك قدرة كبير على استخراج الطاقة الإبداعية لدى أى ممثل، وهو ما جذبنى فى العمل معه فضلا عن أننى قمت بدراسة شخصيته قبل التعاون معه.

وأشارت نبيلة عبيد إلى أن يوسف كان يغضب من الممثل الذى لا يقدر العمل ويتأخر عن موعده وبالتالي كنت أحرص على حضور التصوير قبل موعدى بساعتين تقريبا.

ترشيحاتنا

صاحب سمو ورجل أعمال وبطل رياضي.. خليفة تركي آل شيخ لرئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

تعرف على موقف المرشح المحتجز نبيل القروي حال فوزه برئاسة تونس

تحيا الستات.. سيدة مصرية تؤلف أبيات شعر مؤثرة في حب مصر ودعم السيسي .. شاهد

حسام حسن ولا إيهاب جلال.. من هو مدرب منتخب مصر القادم؟

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور

عموري يكشف أسباب رحيله عن الهلال السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور