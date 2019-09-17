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مكرم محمد أحمد: الشعب التونسى عاقب جماعة الإخوان الإرهابية فى انتخابات الرئاسة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:50 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تاريخ يوسف الشاهد المرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية سلسلة من الخيانات وعميل لدى جماعة الإخوان الارهابية.

وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" الدرس البليغ في انتخابات تونس هو عقاب من الشعب التونسي لكل من تورط في هذه التحالفات بين جماعة الإخوان والأحزاب السياسية".

وتابع مكرم محمد أحمد:" المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي صاحب محطة تلفزيونية وتغير توجهه ليصبح نصير المهمشين والفقراء ويصبح محامى وممثل الفقراء والمهمشين في تونس، والشعب التونسي أعطى درسا بليغا لجماعة الإخوان في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية".

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