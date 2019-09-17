رئيس مصلحة الجمارك يلتقى مستثمرين سعوديين للرد على استفساراتهم

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر لعدة أيام.



ويشارك رئيس مصلحة الجمارك، خلال زيارته للسعودية فى عدة لقاءات وندوات مع المستثمرين السعوديين حول النظام الجمركي والضريبي المصري كأحد أعمدة جذب الاستثمار في منظومة المؤسسات الوطنية والرد علي إستفسارات المستثمرين السعوديين وذلك بالتنسيق مع وفد إتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2019 .