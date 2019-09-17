ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس مصلحة الجمارك يلتقى مستثمرين سعوديين للرد على استفساراتهم

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:40 م
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
نورهان خفاجي و محمد يحيى
غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر لعدة أيام.

ويشارك رئيس مصلحة الجمارك، خلال زيارته للسعودية فى عدة لقاءات وندوات مع المستثمرين السعوديين حول النظام الجمركي والضريبي المصري كأحد أعمدة جذب الاستثمار في منظومة المؤسسات الوطنية والرد علي إستفسارات المستثمرين السعوديين وذلك بالتنسيق مع وفد إتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2019 .

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تهديد بالاستقالة.. انقسام حاد فى اتحاد الكرة بسبب حسام حسن وإيهاب جلال

قرار حاسم من بشكتاش التركي بشأن النني عقب واقعة الطرد

خطة مدرب الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

والدتها فى العناية المركزة.. شقيقة دينا عبد الله تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد الحادث

من بينهم أحمد فتحي ..3 لاعبين على خط النار في الأهلي

7 أطعمة أسوأ من السجائر .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر انسيابي وملابس ناعمة .. شاهد أحدث إطلالة لـ نانسي عجرم

بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور