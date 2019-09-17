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فن

نبيلة عبيد تكشف عن منافستها لـ نادية الجندى

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:40 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
أحمد إبراهيم
كشف الفنانة نبيلة عبيد عن شكل المنافسة قديما والتى كانت تنحصر بينها وبين الفنانة نادية الجندى خاصة بعض النقاد كانوا يلمحون يوجود منافسة شرسة بينهما على شباك التذاكر.

وقالت نبيلة عبيد لـ "صدى البلد" : ان المنافسة قديما كانت ايجابية للغاية فكنت اسعى دائما الى النجاح سواء على مستوى الاياردات او النقد الفنى وكانت تنافسنى الفنانة نادية الجندى واعتبر هذه المنافسة صحية للغاية حيث كان نسعى دائما لتقديم الافضل للجمهور وهوة المستفيد الاول و الاخير.

واضافت نبيلة عبيد قائلة : حاليا انا لا اتابع شكل المنافسة بين النجوم ولكن كل ما يمكن قولة ان المنافس الايجابية صحية للممثل والمتلقى حيث تخلق لديه روح التحدى والابتكار.

يذكر ان نبيلة عبيد تكريم من مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الجديدة و المهداة لها.

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