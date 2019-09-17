ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

دورة تدريبية بين جامعة الأزهر وبنك المعرفة عن تمويل المشروعات البحثية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:25 م
الدكتور طارق سلمان
الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا
محمد شحتة
تعقد جامعة الأزهر دورتين تدريبيتين لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات الطبية، العملية والتطبيقية، حيث تبدأ الدورة الأولى غدا الأربعاء 18/9 والثانية الاثنين المقبل 23/9 وذلك بمقر قاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى الفلك بكلية العلوم بنين بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون بين جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، وبنك المعرفة المصري وبالتعاون مع الناشر الدولي (Clarivate Analytics).

وأوضح الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن الدورة التدريبية الأولى التى تقام غدا ستكون بعنوان " Funding and Collaboration"، وستلقي الضوء على كيفية تمويل المواضيع البحثية، واختيار المواضيع البحثية ذات الاهتمام المجتمعي والدولي لتسهيل الحصول على التمويل اللازم لها.

وتعقد الدورة التدريبية الثانية، يوم الاثنين 23/9، تحت عنوان "Quality in Research " وفيها سيتم معرفة كيفية النقاط البحثية الأكثر أهمية في التخصصات العلمية المختلفة، طرق تصميم البحث المثلى، معايير جودة الأبحاث، كيفية اختيار المجلات الأنسب للنشر و تقييمها، وأيضا التعرف على المجلات الوهمية أو التي ليس لها ناشر معلوم دوليا.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر أن لدى الجامعة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، خطة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي في دعم التنمية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بتطوير البحث العلمي واستثماره في التنمية الشاملة للوطن، موضحًا أنه تم وضع توجيهات استراتيجية عامة للأبحاث العلمية لربطها بالاقتصاد القومي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدراج المجلة العلمية لكلية طب بيطري بني سويف فى بنك المعرفة المصري

المحرصاوي وسلمان يفتتحان دورة تدريبية للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي

ضم 14 مجلة علمية تصدر من جامعة الأزهر لمؤسسة دولية أمريكية

وفد مؤسسة Clarivate Analytics العالمية يشيد بقطاع الدراسات العليا بجامعة الأزهر

ترشيحاتنا

بالملابس الرياضية.. هبة مجدي تتألق في جلسة تصوير جديدة

محمد صلاح ينافس دروجبا وإيتو على لقب الأفضل في أفريقيا.. تفاصيل

موقف عاصى الحلانى النهائى فى ذا فوس كيدز بعد نجاته من الموت.. تفاصيل

قبل ساعات من غلق باب الانتقالات.. الجونة يقترب من ضم نجم الأهلي

فضيحة بالفيديو على شواطئ إسرائيل خلال انتخابات الكنيست 22

جلسة خاصة.. الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور