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رياضة

الموز يتسبب في طرد ناقد رياضي من برنامج على الهواء مباشرة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:44 م
برنامج
برنامج
أحمد هاني
تعرض الناقد الرياضي الكروي لوشيانو باسيراني للطرد في إحدى القنوات الرياضية في إيطاليا والتي كان يعمل فيها، بسبب تصريحات عنصرية أدلي بها عن لاعب الإنتر روميلو لوكاكو .

وقال الناقد لوشيانو باسيراني خلال برنامج "Top Calcio 24″" عن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنترميلان: "الحل الوحيد لإيقاف خطورة لوكاكو وتشتيت انتباهه، أن نعطيه 10 قطع من الموز، لا أرى لاعب مثله في الدوري الإيطالي، لا في ميلان ولا روما أو لاتسيو، أحبه كثيرًا لانه لاعب قوي" .

وتابع الناقد خلال حديثه : "ستكون لهم الغلبة عند المواجهة لاعب ضد لاعب، الحل الوحيد لإيقافهم أن تعطيهم 10 قطع موز".

ورغم أن الناقد الرياضي لم يكن يقصد إهانة لوكاكو، لكن اختياره للتشبيه والكلمات ورطه في عبارات عنصرية ولذلك قررت القناة الاستغناء عنه .

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