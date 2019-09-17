مكرم محمد أحمد: الرئيس السيسي رد على الشائعات والأكاذيب بصراحة شديدة

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مؤتمر الشباب الثامن أنجز وكشف الكثير من المعلومات.



وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن القوات المسلحة المصرية تتعرض إلى حملة ممنهجة تستخدم كافة الأساليب القذرة من أجل تشويه صورتها، ولكن المصريين أدركوا كيفية تشويه وفبركة حقائق غير موجودة على الأرض.



وتابع مكرم محمد أحمد:" الهدف من مؤتمر الشباب الثامن هو تأكيد وقوف الشعب المصري الراسخ بجانب القوات المسلحة، وكافة الشائعات التي تطال من أمانة القيادة السياسية يتم الرد عليها بوضوح وبصراحة شديدة من الرئيس السيسي"، مضيفا:" ردود الرئيس السيسي على كل الشائعات صحيحة".

