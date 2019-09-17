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أخبار العالم

أردوغان يقدم التين التركي إلى بوتين وروحاني.. صورة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:43 م
أردوغان وروحاني وبوتين
أردوغان وروحاني وبوتين
قسم الخارجي
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يقدم إلى ضيفيه الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، فاكهة التين، عقب القمة الثلاثية التي جمعتهم بأنقرة، أمس الاثنين.

وتبادل الرئيس التركي الحديث، مع نظيريه، في قصر جانقايا بأنقرة، عقب القمة الثلاثية حول سوريا.

وقدم أردوغان التين الذي تشتهر به ولاية أيدن التركية، لضيفيه.

وكان كل من أردوغان وبوتين وروحاني أجروا محادثات أمس الاثنين حول الأوضاع في سوريا.

أردوغان يقدم التين التركي إلى بوتين وروحاني.. صورة

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