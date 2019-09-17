فرج عامر عن تولي التوأم قيادة المنتخب : لا أحد يدري ما تخبئه الساعات القادمة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، حقيقة تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن قيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة بعد تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري .



حقيقة تولي التوأم قيادة المنتخب



ونشر فرج عامر ، رئيس نادي سموحة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، قائلا :" الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن لم يغادرا الاسكندرية نهائيا ولم يتلق أي منهما اي اتصال من الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم أو أي من السادة الاعضاء.



فرج عامر ينفي تولي حسام حسن قيادة المنتخب الوطني



وتابع فرج عامر رئيس نادي سموحة :" وإن كان هذا لا يقلل من جدارة الكابتن حسام حسن لادارة المنتخب المصري ، ولا أحد يدرى ما تخبئه الساعات القليلة القادمة".



من جهة أخرى أكد الإعلامي أحمد شوبير أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، عقد اجتماعا مساء أمس " الاثنين " مع التوأم حسام وإبراهيم حسن من أجل تولي قيادة المنتخب وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بتولي قيادة الفراعنة بعد إبرام كافة الاتفاقيات .