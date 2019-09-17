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موعد وشروط التقديم في وحدات سكن مصر .. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:34 م
سكن مصر
سكن مصر
عمرو ممدوح
قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنه سيتم طرح وحدات سكنية، بداية من 29 سبتمبر، مشيرا إلى أن ذلك ضمن مشروع سكن مصر.

وأضاف خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المواطن في السابق لم يكن يعلم موقع المشروع السكني، مشيرا إلى أن الوزارة حاليا تنتهج نهجا جديدا، وتتيح معلومات كاملة عن الوحدات السكنية المطروحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن أي مواطن سيتقدم لحجز وحدة سكنية، سيعلم موقع المشروع السكني، وكيفية الوصول له، مشيرا إلى أن شروط التقديم ألا يكون المتقدم مستفيدا من مشروع الاسكان الاجتماعي من قبل.

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