شعر انسيابي وملابس ناعمة .. شاهد أحدث إطلالة لـ نانسي عجرم

شاركت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة لها.



ظهرت نانسي فى الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه بلوزة أنيقة مصنوعة من قماش الحرير باللون الرمادى الهادئ، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة و عدم المبالغة.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة اللبنانية على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التى زادت من جاذبيتها وجمالها.



