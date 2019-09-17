اصطياد سمكة الديناصور عمرها 300 مليون سنة.. صور

أصابت الصدمة صياد نرويجى يدعى أوسكار لوندال بعد اصطياد أغرب سمكة فى الحياة البحرية، بالقرب من سواحل جزيرة أندويا في النرويج.



وبحسب سكاى نيوز، كاد أن يقع أوسكار من على قاربه فرحًا عند مشاهدة السمكة الغريبة التى تأتى بعين ضخمة تشبه التى لدى الديناصورات.



وظلت السمكة تقاوم الصياد النرويجى اشلاب البالغ من العمر 19 عامًا لفترة ليست بالقصيرة، بعدما ظلت تسحبه عمق 800 مترًا تحت سطح البحر.



وبعد تداول صور هذه السمكة تبين أنها من فصيلة السمكة الفأر، والتى تندرج تحت فصيلة أسماك القرش، ويعود عمر تلك القصيرة لأكثر من 300 مليون سنة.



ولكن السمكة ماتت فور إمساك الصياد النرويجى لها، فقرر اصطحابها لمنزله ومن ثم قلاها وأكد أن طعمها كان لذيذًا للغاية.



يذكر أن سمكة الفأر تعيش في المياه العميقة، ونادرًا ما تقترب من سطح المياه، وعلى ما يبدو نادرًا جدًا ما تقترب من السطح.

