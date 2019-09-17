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توك شو

ست الكل.. شاهد ردود أفعال الجمهور على عيد ميلاد عبلة كامل الـ 59

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:51 م
عبلة كامل
عبلة كامل
البهي عمرو
عرض برنامج الآن، تقرير عن ردود الأفعال على السوشيال ميديا واحتفال الجمهور بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة عبلة كامل الـ 59.

وجاء فى التقرير، أن هناك أحد المواطنين كتبت: " عيد ميلاد الـ 59 لست الكل .. وهي تضحك وهي تبكي وهي بتاع الكل.. المصرية العصرية الحصرية مع الكل" .

وكتب شخص أخر: " عبلة كامل انسانه محبوبه قبل ما تكون فنانة وشكلها مايوحي عمرها 59 ما شاء الله العمر كله يارب طلتها جميلة " .

تحل اليوم، الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، ذكرى ميلاد الفنانة عبلة كامل، والتي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1960، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ59.

شاركت عبلة كامل كبار النجوم من بينهم يحيى الفخراني في مسلسل "ليالي الحلمية"، ومع ليلى علوي في المسلسل الأشهر "حديث الصباح والمساء"، وتألقت في مسلسل "العندليب وحكاية شعب"، وفي مسلسلات "الشهد والدموع" و"ريا وسكينة" و"عفاريت السيالة"، ومع الفنان جمال سليمان في مسلسل "أفراح إبليس".

وبرعت عبلة كامل في دور الفتاة العانس التي تنتظر فرصة للزواج بأي وسيلة في مسلسل "امرأة من زمن الحب" مع النجمة سميرة أحمد ومحمد رياض ورشوان توفيق، كما وقفت أمام سيدة الشاشة في مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، لتنافس كبار النجوم وتتفوق عليهم فقد شاركت أمام سميرة عبد العزيز وحسن حسني وصابرين وأحمد مظهر.

وتزوجت عبلة كامل في أول حياتها الفنية من المخرج أحمد كمال وأنجبت منه ابنتين، انفصلت عنه في هدوء ثم تزوجت من الفنان محمود الجندي ولم تستمر زيجتهما طويلا لينفصلا في هدوء أيضا.

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