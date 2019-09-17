عمرو البهى: القطاع العقارى يشهد انتعاشة قوية الفترة المقبلة

قال عمرو البهي رئيس مجلس إدارة شركة البهي للاستثمار العقاري، إن القطاع العقارى سينتعش خلال الفترة المقبلة، وذلك يرجع على إلى أن وزارة الإسكان ستجذب العديد من رؤس الأموال إليها خاصة بعد فك شهادات استثمار قناة السويس.



وأوضح أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات التي تساهم في دفع الاقتصاد، وهو قاطرة تستطيع تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة، وتكفي الإشارة إلى أنه يمثل 22% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.



وشدد على سعي الشركة نحو تطوير استراتيجيتها وتوسعة حجم استثماراتها بالسوق المصرية وتعتمد استراتيجية الشركة بصورة أساسية على التنوع فى محفظة المشروعات لتشمل السكنية وغير السكنية، مشيرًا إلى أن اتساع قاعدة الشركات العاملة بالسوق والمنافسة الشديدة على جذب أكبر قاعدة من العملاء يتطلب دائما التميز.



وأشار إلى أن هناك مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على أرض بمدينة الشروق للمشاركة بمبادرة الإسكان الاجتماعى، حيث تقييم الشركة وحدات بأسعار منخفضة وبمساحات مناسبة للشباب، وفقا لما تحدده وزارة الإسكان.



وأوضح أن الشركة تستهدف 100 مليون جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بالقاهرة الجديدة خلال العام الجاري، فلا تزال السوق تشهد نشاطا في المبيعات وخاصة للشريحة السكنية التي تتوجه إليها الشركة.



وأشار إلى أن الشركة تحرص على وضع دراسات دقيقة للتواصل مع العملاء للتعرف على اتجاهات الطلب والاحتياجات للقدرة على إنتاج مشروعات ووحدات عقارية تلاءم الشريحة الاكثر طلبًا من ناحية المساحات والأسعار والجودة بما يسهم فى جذب العملاء.

