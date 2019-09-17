شكلها يخوف.. معاناة طفلة داخل مدرسة سعودية بسبب متلازمة تريتشر كولينز

لم تكن تعلم الطفلة لولوة الفريح أن شكلها المختلف عن باقي الطلبة بسبب اصابتها بمتلازمة تريتشر كولينز سوف يسبب لها معاناة داخل احدى مدرستها بالمملكة السعودية ويعرضها للطرد.



ورغم أن المدرسة متخصصة في مجال دمج الأطفال الا أن ذلك لم يكن شفيعا لها، وبعد مرور أسبوع واحد فقط من بدء الدراسة تلقت والدة الطفلة رسالة من المدرسة تتضمن طردها لأن زملاء الطفلة في الفصل والمدرسات لم يتمكنوا من تقبل شكلها المختلف عنهم مما أصاب السيدة بالصدمة.



معلمة تتنمر لطالبة بسبب مرضها

ولم تكتفي مسؤولة الدمج داخل المدرسة بطرد الطفلة حسب ما نشرت مواقع سعودية، لكنها تطاولت على الأم وجرحتها وأخبرتها أن ابنتها ليس لديها عيون وآذان مما يثير الرعب في المدرسة وهو أمر غير صحيح.



لم يكن بيد الأم شيئا الا أنها حاولت التواصل مع المدرسة العالمية لأن الفتاة تعاني من تغير طفيف في شكل العين والأذن لكنها متفوقة في الدراسة وتمكنت من إكمال العام الأول والثاني من الابتدائية في إحدى مدارس لندن دون مشاكل إلا أن المدرسة تمسكت بموقفها.



قررت الأم تقديم شكوى لوزير التعليم السعودي الذي استجاب على الفور وطلب بفتح تحقيق في واقعة الفتاة لولوة مع تسكينها في إحدى المدارس الأهلية بدون أي شروط كنوع من المراعاة لوضعها.



في الوقت نفسه صرحت المدرسة أنها لم ترفض الطفلة لأي سبب غير أن إعاقتها نادرة جدًا ولا يتوافر أي متخصص للتعامل معها الأمر الذي منع المدرسة من السماح لها بإكمال التعليم.



ما هي متلازمة تريتشر كولينز

متلازمة تريتشر كولينز تأتي خلل تعظم الوجه والفك هي حالة وراثية تؤدي إلى اضطراب في نمو وتطور العظام والعضلات في الوجه. هذه المتلازمة تؤثر على 1 من أصل حوالي 50000 شخص، ويرجع ذلك إلى طفرة في جين يعرف باسم TCOF1. يتم توارثها بطريقة جسمية قاهرة، وهذا يعني أن الشخص الذي لديه نسخة واحدة من الجينات المعيبة سيكون لها حالة. ومع ذلك، حوالي 60٪ من الحالات تحدث في الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي نتيجة لطفرات جديدة في الجينات.



وتتراوح الأعراض بين تشوهات بسيطة إلى تشوهات شديدة، يمكن أن تتضمن الأعراض شكل غير طبيعي للأذن، عظام وجه غير نامية، العينين تتجهان نحو الأسفل، صغر في حجم الذقن والفك، حنك مشقوق، رموش متفرقة، شق في الجفن السفلي، وفقدان للسمع بسبب عيوب في الأذن الوسطى.

