ثروت الخرباوي: جيش مصر يتعرض للهجوم منذ زمن طويل .. فيديو

قال ثروت الخرباوي، الكاتب السياسي، إن كتاب سر المعبد 2 يكشف أسرار ليس لتدمير الدولة فقط، بل تدمير الدين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يأخذ الكتاب حقه ليس على مستوى مصر فقط، ولكن العالم الإسلامي.



وأضاف الخرباوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن مصر من البلاد الفريدة جدا، التي لا يبعد فيها جيشها عن شعبها، بل الجيش هو الشعب، والشعب هو الجيش.



وأوضح الكاتب السياسي، أنه منذ أيام تحتمس الثالث، هناك هجمات تشهدها العسكرية المصرية منذ زمن طويل، مشيرا إلى أن القادة العسكريين المصريين هم زعماء لمصر، مؤكدا أن الاخوان حاولوا إنشاء جيش موازي، والحرب الان ليست بصاروخ، ولكن بمحاولة الحرب على الجيش من الداخل.

