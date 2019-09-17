شاهد.. حسن نصر الله في صناديق الاقتراع الإسرائيلية

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تظهر ورقة انتخاب إسرائيلية كتب عليها اسم الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، خلال الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الثانية والعشرين.



وتظهر الصورة ورقة كتب عليها اسم نصر الله، أثناء ما يبدو أنه عملية إدخالها في أحد صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست التي تجري اليوم.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه الصور وتاريخ التقاطها.

