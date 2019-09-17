ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. حسن نصر الله في صناديق الاقتراع الإسرائيلية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:48 م
صدى البلد
عرفة البنداري
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تظهر ورقة انتخاب إسرائيلية كتب عليها اسم الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، خلال الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الثانية والعشرين.

وتظهر الصورة ورقة كتب عليها اسم نصر الله، أثناء ما يبدو أنه عملية إدخالها في أحد صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست التي تجري اليوم.
ولم يتسن التأكد من صحة هذه الصور وتاريخ التقاطها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل سقط نصرالله في فخ الجيش الإسرائيلي.. القصة الكاملة بالفيديو

شاهد.. نتنياهو وزوجته يدليان بصوتهما في انتخابات الكنيست الـ 22

بدء الاقتراع لانتخابات الكنيست الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 5 شهور

انتخابات الكنيست الـ22.. مخالفات جسيمة فى أول يوم.. القائمة العربية تنتظر مشاركة قوية.. الرئيس الإسرائيلي يترقب الفشل.. و3 سيناريوهات متوقعة لنتائج انتخابات إسرائيل 2019

تركيا الحاضر الغائب في فضيحة الانتخابات الإسرائيلية

ترشيحاتنا

تهديد بالاستقالة.. انقسام حاد فى اتحاد الكرة بسبب حسام حسن وإيهاب جلال

السعودية تعلن موعد عودة إنتاج النفط بشكل كامل

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور

اتحاد الكرة يستقر على موعد إعلان اسم مدرب منتخب مصر.. تعرف عليه

محمد صلاح بذكريات الهدف القاتل.. ماذا قدم نجم ليفربول أمام نابولي في 7 مواجهات

مؤمن زكريا يدعم لاعبي الأهلي قبل السوبر .. ماذا فعل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر انسيابي وملابس ناعمة .. شاهد أحدث إطلالة لـ نانسي عجرم

بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور