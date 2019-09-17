فوائد اتباع نظام غذائي نباتي.. أمراض خطيرة يمكنك تجنبها

أفادت دراسة حديثة اجريت مؤخرا في واشنطن، بأن اتباع نظام غذائي نباتي لا يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان الوزن فقط، وإنما يمكنه ان يقي من الاصابة بالعديد من الامراض، ومنها الإصابة بمرض السكري.



وأكد الباحثون ان الأشخاص الذين قاموا باتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكة، بالإضافة إلى احتواءه على نسبة عالية من الكربوهيدرات فقدوا في المتوسط ​​13 كيلو من اوزانهم (5.8 كجم) في غضون أربعة أشهر فقط.



واوضح الباحثون أن التغييرات في البكتيريا التي تعيش في الأمعاء يمكن أن تكون مسؤولة عن تعزيز صحة الجهاز الهضمي للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا غني بالخضروات، مما يجعل أجسامهم أكثر قدرة على امتصاص السكر من الطعام، وهو الأمر الذي يمكنه ان يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.



ويجعل اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه الجسم أكثر حساسية للأنسولين، مما يعني أن الجسم أكثر كفاءة في امتصاص السكر من الطعام ، والذي يمكن ان يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.



وشجع الباحثون على تناول نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه، مع القليل من الكربوهيدرات، والانتباه حول ما يتناوله الأشخاص فعليًا وكيف يؤثر على أجسامهم.



وأظهرت نتائج الدراسة أن بعض الأطعمة الموجودة في النظام الغذائي النباتي، مثل: الفواكه والخضروات ارتبطت بالكوليسترول، والحد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، بالإضافة إلى الحد من زيادة الوزن أو السمنة.



و قال توم ساندرز البروفيسور كينجز كوليدج المشرف على الدراسة ، ان النظام الغذائي الغني بالخضروات والفاكهة يمكن ان يعزز بكتيريا الامعاء الجيدة في الجهاز الهضمي، وهو الأمر الذي يحسن من كفاءة امتصاص السكريات من الفواكة والخضروات، وبالتالي يساهم في التقليل من نسب الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى مجموعة من الفوائد الأخرى، مثل: خسارة الوزن، والحفاظ على صحة الأمعاء، والحد من الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، وتعزيز المناعة.



وتابع ساندرا ان العديد من الدراسات السابقة أثبتت ان صحة الجهاز الهضمي يمكنها ان تحمي الجسم من الإصابة بمرض كرون، وهي أحد الأمراض التي انتشرت في الأونة الأخيرة، بسبب تناول الوجبات السريعة، والابتعاد عن الأطعمة الصحية.