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أحمد الخطيب: الحروب النفسية تدمر الدولة ذاتيا من الداخل .. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:33 م
الدكتور أحمد الخطيب
الدكتور أحمد الخطيب
عمرو ممدوح
قال الدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب مستقبل وطن، إن هناك ما يعرف بالحروب النفسية، والتي تتم من خلال نشر الشائعات وتخويف المواطنين، مشيرا إلى أن هذا النوع من الحروب يؤدي إلى تدمير الدولة ذاتيا من الداخل.

وأضاف الخطيب، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الشائعة عبارة عن كلام يسمع ويردد، دون وجود أدلة، مشيرا إلى أننا شهدنا 21 ألف شائعة في 3 أشهر.

وأوضح مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب مستقبل وطن، أن عددا من يستخدمون الانترنت في مصر 45 مليون مواطن، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفعالين، بلغ 40 مليون مستخدم.

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