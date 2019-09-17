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تعليم

إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي لطلاب معهد العلوم الإسلامية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:49 م
المقابلات الشخصية
المقابلات الشخصية والكشف الطبي لطلاب معهد العلوم الإسلامية
محمد شحتة
تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، اختبارات السمات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد العلوم الإسلامية، حيث حرص على حضور اختبار الطلاب ليقف على مستوى الطلاب الجدد.

وأوضح وكيل الأزهر أن مستوى الطلاب متميز ، كما أنهم محبون للالتحاق في المعهد، مضيفًا أن الأزهر يعمل على بناء جيل جديد ومفتي معاصر، قادر على مواجهة التحديات الجديدة والأفكار المتطرفة بأسلوب علمي متقدم.

ومن جانبه أوضح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الطلاب المتقدمين لمعهد العلوم الإسلامية خضعوا لاختبارات موحدة على مستوى الجمهورية في اللغتين العربية والإنجليزية والقرآن الكريم، وفي نفس الوقت ضمانًا للحيادية وتكافؤ الفرص، مضيفًا أنه تم إعداد هذا الامتحان من قبل مستشارين من قطاع المعاهد الأزهرية، وتم إجراء الامتحانات بالمناطق التابعة للطلاب تيسيرًا لهم، في حين تم التصحيح من قبل مستشارين من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم إجراء المقابلة الشخصية للطلاب اليوم، كما تم إجراء الكشوف الطبية لهم، وتم أخذ مقاسات الطلاب لتجهيز الزي الرسمي لهم، مؤكدًا أن المعهد استعد جيدًا لبدء العام الدراسي الجديد، مبينًا أن هذا العام سيشهد اكتمال الصفوف الثلاثة للمعهد بتواجد طلاب للصف الأول والثاني والثالث.
إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي لطلاب معهد العلوم الإسلامية
إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي لطلاب معهد العلوم الإسلامية
إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي لطلاب معهد العلوم الإسلامية
إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي لطلاب معهد العلوم الإسلامية
إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي لطلاب معهد العلوم الإسلامية
إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي لطلاب معهد العلوم الإسلامية

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