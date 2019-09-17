قبل بداية عرضه.. محمد حماقى: أكثر من سبب وراء نجاح The Voice

يجمع محمد حماقي بين لجنة تحكيم The Voice وThe Voice Kids كمدرّب، وسوف يشارك مع سميرة سعيد، أحلام وراغب علامة الموسم الخامس من البرنامح والذى وعد ان يكون استثنائيًا لأكثر من سبب واحد، أولها الأصوات الاستثنائية التي تطمئن عشاق الطرب على مستقبل الفن في العالم العربي.



وأضِاف حماقى أن شخصيات المتبارزين في الحلقات تبشر بنجومية قادمة، سواءً في الصوت أو في الحضور.



وحول تجربته كمدرب في برنامجَي The Voice وThe Voice Kids أشار حماقي إلى أن البرنامجين مختلفين من حيث أدائه كمدرب وموجّه ومرشد، وذلك لخصوصية التعامل مع الأطفال.



وعن سؤال تطرق إلى نوعية اختيار الأغنيات التي يؤديّها المشتركون، أكد حماقي أن الأغنيات لا تُفرض إطلاقًا على المشتركين المتبارين من قبل المدرّبين، وليس هناك من مشترك يمكن أن يقوم بأداء أغنية غير مقتنع بها اقتناعًا كليًا، لذا فإن المدرب يشير برأيه على المشترك، ويتم النقاش حول الأغنية التي سيقدمها كل مشترك في كل مرحلة."

