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أخبار العالم

مسئول أمريكي يكشف موقع إطلاق الصواريخ على منشآت أرامكو السعودية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:23 م
هجمات على منشأت نفطية
هجمات على منشأت نفطية سعودية
شريف سيد
أفادت تقارير أن الولايات المتحدة حددت مواقع في إيران أطلقت منها طائرات بدون طيار وصواريخ كروز ضد منشآت النفط السعودية التابعة لشركة أرامكو السبت الماضي.

وقال مسئول بالإدارة الأمريكية لشبكة "سي بي إس نيوز" أن المواقع التي تم منها إطلاق الصواريخ تقع جنوب إيراني، في الطرف الشمالي من الخليج العربي.

وأضاف أن الدفاعات الجوية السعودية لم توقف الطائرات بدون طيار والصواريخ لأنها كانت موجهة جنوبا.

ورغم هذه الوقائع والأدلة، تنفي إيران ارتكاب هذه الجريمة ضد الأراضي السعودية.

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