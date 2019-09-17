البنك المركزي: 2.22 تريليون جنيه ودائع القطاع العائلي نهاية العام المالي الماضي

انخفضت ودائع البنوك بالعملة المحلية في صورة الشيكات المطروحة والحوالات المشتراة بنهاية العام المالي الماضبي لـ 95 مليون جنيه بعد أن كانت 113 مليون جنيه في العام السابق له بفارق18 مليون جنيه، ومقارنة بـ 1.61 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2017/2018 بفرق 966 مليون جنيه.



قال البنك المركزي المصري إن جملة ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية سجلت 2.224 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018 ومقارنة بـ 1.12 تريليون جنيه في يونيو 2017.



بلغت أرصدة ودائع القطاع الخارجي بالعملة المحلية لـ 11.9 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 10.8 مليار جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ 9.6 مليار جنيه في يونيو 2017.



بلغ إجمالي ودائع البنوك لـ4.01 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 3.6 تريليون جنيه في العام السابق له ومقارنة بـ 3.042 تريليون جنيه .

