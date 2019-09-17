إيران تدافع عن الإرهاب.. ظريف يبرر سبب الهجوم على منشآت أرامكو السعودية

دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منشأتي النفط في شركة أرامكو السعودية.





ونفى وزير الخارجية الإيراني عبر حسابه على "تويتر"، اتهام الولايات المتحدة لإيران إطلاق الصواريخ التي استهدفت المملكة، واصفًا الاتهام بأنه إنكار للحقيقة.





وبرّر وزير الخارجية الإيراني ، الهجوم الإرهابي على السعودية، بأنه جاء ردًا على ما أسماه بالاعتداء السعودي على اليمن ومدنييها، في حين تدعم إيران بالسلاح والعتاد مليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية في اليمن؛ دعمًا لمخططها المذهبي التوسعي في المنطقة، في الوقت الذي تقود فيه المملكة تحالفا عربيا لحماية الشرعية.





وسبق الهجوم الإرهابي الأخير على أرامكو العديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة على مناطق مدنية بالمملكة، من قبل الحوثيين.