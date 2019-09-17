الديهي: جماعة الإخوان لجأت للفنانين ليكونوا رأس حربة لأفكارها ..فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن جماعة الإخوان الإرهابية لجأت لـ5 فنانين ليكونوا واجهة للجماعة، مؤكدًا أنها اختزلت دعوتها عبر الفنانين هشام عبدالله، وخالد أبو النجا، وهشام عبد الحميد، وعمرو واكد، وشومان.





وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، أن هؤلاء الفنانين يمثلون رأس حربة لفكر جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن رجال حسن البنا فشلوا واختزلوا أفكارهم عبر الفنانين، ويتبنون فكر وجهة نظر واحدة وهي الهجوم على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة.





وأشار الإعلامي نشأت الديهي إلى أن الإخوان لجأوا أيضًا لاستخدام أدوات جديدة من خلال نشر الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي بواسطة محمد علي ووائل غنيم ومسعد أبو فجر.