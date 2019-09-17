لطلاب الفرقة الثانية بجامعة القاهرة.. كل ما تريد معرفته عن مقرر ريادة الأعمال

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء تدريس مقرر ريادة الأعمال، لطلاب الفرق الثانية بالجامعة، ابتداءً من العام الدراسي 2019 / 2020، بهدف تزويد جميع الطلاب بالمهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، واكسابهم أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها مما ينعكس على اقتصاد البلد.



* يأتي تطبيق مقرر ريادة الأعمال هذا العام في إطار سعي الجامعة نحو التحول إلى نموذج جامعات الجيل الثالث.



* يهدف تطبيق مقرر ريادة الأعمال الي تنمية قدرات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل المحلية والدولية.



* مقرر ريادة الأعمال سيكون متاح الكترونيًا



* سيكون الامتحان فيه بنظام "الكتاب المفتوح"



* تهدف الجامعة لتنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، وإكسابهم القدرة على إدراك أهمية دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في التنمية.



* يهدف تطبيق مقرر ريادة الأعمال إلى إدراك الطالب اهمية تنظيم المشروعات الصغيرة وإدارتها.



أشار الدكتور محمد الخشت، إلى أنه تم تدريب 35 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة من الكليات المختلفة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على مقرر ريادة الأعمال، وذلك لإعداد كوادر تقوم بتدريس المقرر للطلاب بعد تدريبهم.



كانت جامعة القاهرة طرحت العام الماضي، مسابقة بين المفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين، أفرادًا ومجموعات للمشاركة في مسابقة إعداد أو ترجمة كتابين، الأول عن التفكير النقدي، والثاني عن ريادة الأعمال، ليكونا مقررين دراسيين ومتطلبين من متطلبات التخرج لجميع طلاب الجامعة باختلاف تخصصاتهم، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الجامعة بشأن إعداد المقررين، وتدريسهما مرة واحدة فقط للطلاب خلال فترة الدراسة، ويؤدى فيه الطالب الامتحان ويكون متطلبًا من متطلبات التخرج.