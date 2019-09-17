ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إحنا معاك يا سيسي ويبعد عنك ولاد الحرام.. مواطنون يدعمون الرئيس ويؤكدون قيادته الحكيمة لـ مصر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:44 م
مواطنون يدعمون الرئيس
مواطنون يدعمون الرئيس
هاني حسين
يقف المصريون خلف الدولة ومؤسساتها، ولا ينتظرون من الدولة أي مصلحة نظير حبهم لها، وإيمانهم بسيرها في المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية والتقدم في كافة القطاعات، وحب الوطن راسخ في نفس كل مواطن مصري أصيل.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يرصد رأي الشعب في مسار الدولة الحالي، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس السيسي والقيادة السياسية.

وقالت سيدة عبر فيديو متداول على مواقع التواصل "إحنا معاك يا سيسي وربنا يسترها معاك، ويبعد عنك ولاد الحرام"، وقال آخر "بنيت مستشفيات ومدارس وشبكة طرق جديدة وتم إنجاز المشاريع القومية في وقت قياسي".

وقال مواطن آخر "الرئيس السيسي حمى البلد من الإرهاب، والواحد ماشي مطمن في الشارع، وبنتي بترجع الساعة 10 بليل في أمان".

وأضاف آخر "عايشين في أمان وربنا يخليك لينا يا سيسي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#السيسى يتصدر تويتر.. ومغردون: بنحبك يا ريس

خالد سليم يهدي أغنية لزوجته.. والأخيرة: ربنا يخليك لينا ويحميك بحبك.. فيديو

ترشيحاتنا

الداخلية تضبط مصنعا لإنتاج الترامدول والعقاقير المخدرة بالغربية..صور

مفاجأة حول مصير إمدادات البترول السعودي محليًا ودوليًا بعد هجوم أرامكو

من بينهم أحمد فتحي ..3 لاعبين على خط النار في الأهلي

خطة مدرب الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

بالملابس الرياضية.. هبة مجدي تتألق في جلسة تصوير جديدة

قرار عاجل من الزمالك قبل مباراة السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور

ملابس كاجوال وشعر مموج.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها

الفلبين تحتفل باليوم الوطني السعودي ..صور