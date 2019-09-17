إحنا معاك يا سيسي ويبعد عنك ولاد الحرام.. مواطنون يدعمون الرئيس ويؤكدون قيادته الحكيمة لـ مصر

يقف المصريون خلف الدولة ومؤسساتها، ولا ينتظرون من الدولة أي مصلحة نظير حبهم لها، وإيمانهم بسيرها في المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية والتقدم في كافة القطاعات، وحب الوطن راسخ في نفس كل مواطن مصري أصيل.





وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يرصد رأي الشعب في مسار الدولة الحالي، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس السيسي والقيادة السياسية.





وقالت سيدة عبر فيديو متداول على مواقع التواصل "إحنا معاك يا سيسي وربنا يسترها معاك، ويبعد عنك ولاد الحرام"، وقال آخر "بنيت مستشفيات ومدارس وشبكة طرق جديدة وتم إنجاز المشاريع القومية في وقت قياسي".





وقال مواطن آخر "الرئيس السيسي حمى البلد من الإرهاب، والواحد ماشي مطمن في الشارع، وبنتي بترجع الساعة 10 بليل في أمان".



