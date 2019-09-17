بطولة الجمهورية للشركات.. مصر للطيران تحصد 5 كؤوس ذهبية وواحدة برونزية

نجحت بعثة مصر للطيران الرياضية المشاركة في بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد في دورتها الحالية، في حصد 6 كؤوس من إجمالي 7 ألعاب شاركت فيها الشركة هذا العام.



قال محمد البكري رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بمصر للطيران، إن فرق مصرللطيران حصدت 5 كؤوس ذهبية بمركز أول وحمل لقب بطل الجمهورية في مرحلة الرواد في سباق الدراجات والجودو وكرة اليد والطائرة والسلة كما حصدت كأس برونزية المركز الثالث في رفع الأثقال.



وأشاد الكابتن أسامة صلاح رئيس بعثة مصرللطيران ببورسعيد بالروح العالية والمستوى المتميز والوجهة المشرفة التي ظهر بها أعضاء البعثة الرياضية لمصر للطيران المشاركة في البطولة من أجهزة فنية ولاعبين وإداريين والجهاز الطبي والشئون المعاونة والذي كان موضع إشادة واعجاب من اللجنة المنظمة وجميع المشاركين في بطولة الجمهورية للشركات.



وحرص المكتب التنفيذي للبعثة بقيادة كابتن محمد رضا وكابتن شريف حموده ممثل مصرللطيران في اتحاد الشركات على تذليل كافة الإجراءات الإدارية من تسكين وإقامة وانتقالات وتنسيق جداول المباريات مع اتحاد الشركات. كما كان للجنة الشئون المالية بالبعثة برئاسة المحاسب حسام البهى المراقب المالي والمحاسب محمد عبد العزيز أداء مشرف في تذليل وسرعة إنهاء كافة الإجراءات المالية للبعثة مما انعكس علي أداء البعثة وقام الجهاز الطبي المرافق للبعثة بدور مشرف في التعامل مع إصابات اللاعبين وجاهزيتهم للمباريات وضم كلا من الدكتور محمد فاروق والدكتور محمد عبد الله جراحة العظام بمستشفي مصرللطيران وأحمد عبد الغفار علاج طبيعي.



كما قامت الإدارة العامة للدعاية والإعلام بعمل التغطية الإعلامية لنتائج البعثة وكذلك عمل حملة دعائية بوضع لافتات في مدينة بورسعيد للاعلان عن مشاركة مصرللطيران في البطولة وضم فريق الدعاية مصطفي عبدالشافى وعبدالحميد نورالدين والمصورين أشرف جرجس وحسن حواش، فضلا عن أداء مسئولي الحركة والانتقالات ومعاوني الفرق الرياضية.



وتعتبر الشركة الوطنية زاخرة بنجوم الرياضة ابطال مصر وافريقيا في مختلف الألعاب الجماعية و الفردية ويقدمون أداء متميزا في مختلف المسابقات الرياضية التي يشاركون بها باسم مصر للطيران مثل بطولة القاهرة وبطولة الجمهورية للشركات.