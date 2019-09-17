خبير تشريعات اقتصادية: الدولار يتجه إلى 16 جنيها ..فيديو

قال وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إنه عندما حدث الإصلاح الاقتصادي، وظهر الدولار بشكل طبيعي في البنوك، تم القضاء على ظاهرة السوق السوداء للدولار.





وأضاف وليد جاب الله ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الفجوة ما بين الصادرات والواردات انخفضت بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولار في اتجاهه إلى 16 جنيهًا.





وأوضح وليد جاب الله ، أن هناك وسائل يمكن أن يستفيد منها المواطن أفضل من انخفاض الدولار، مشيرا إلى أنه ستكون هناك سياسة مالية مختلفة حين وصول الدولار إلى 16 جنيهًا.