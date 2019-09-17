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أخبار البلد

تعاون بين روساتوم والدومينيكان في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:18 م
شركة روساتوم
شركة روساتوم
وفاء نور الدين
وقعت شركة روساتوم ووزارة الطاقة والمناجم في جمهورية الدومينيكان مذكرة تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك على هامش المؤتمر العام 63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقع المذكرة كل من نائب المدير العام لمؤسسة روساتوم "نيكولاي سباسكي" و"لورديس جيزيلا فيكتوريا كروس"، سفير جمهورية الدومينيكان لدى النمسا والممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان لدى المنظمات الدولية في فيينا.

وتعد المذكرة أول وثيقة موقعة بين البلدين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية حيث إنها تعد بداية لوضع اسس التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية النووية لجمهورية الدومينيكان.

ووضع برامج لزيادة الوعي العام بالتكنولوجيا النووية وتطبيقات النظائر المشعة وتقنيات الإشعاع في الصناعة والزراعة والطب، كما سيتم إنشاء مجموعات عمل مشتركة لتحديد المشروعات المشتركة ذات المنفعة المتبادلة.

ومن المتوقع أن تقوم الأطراف الموقعة علي المذكرة بإعداد اتفاق حكومي إطاري قريبا.

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