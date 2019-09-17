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أخبار العالم

شاهد.. مرشح عربي للكنيست ينام على الأرض من شدة التعب

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:45 م
أيمن عودة
أيمن عودة
عرفة البنداري
تداول نشطاء عرب وإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، صورة لرئيس القائمة العربية المشتركة، عضو الكنيست، أيمن عودة، وقد أعياه الإنهاك الشديد والتعب من الحملة الانتخابية إلى حد جعله ينام على الأرض.

ويظهر "عودة"، في الصورة وهو ينام على مفرش بلاستيكي أزرق موضوع على البلاط، وهو يغط في نوم عميق ويبدو عليه التعب الشديد.

وتشهد نسبة التصويت في القطاع العربي ارتفاعا ملحوظا عن الانتخابات التي أجريت في أبريل الماضي، وهو ما شكل قلقا بالنسبة للأحزاب اليمينية.

وقال نتنياهو محذرا الإسرائيليين إنه يتوقع أن تحصل القائمة العربية على 15 مقعدا في الكنيست القادم.

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