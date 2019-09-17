شاهد.. مرشح عربي للكنيست ينام على الأرض من شدة التعب



وتشهد نسبة التصويت في القطاع العربي ارتفاعا ملحوظا عن الانتخابات التي أجريت في أبريل الماضي، وهو ما شكل قلقا بالنسبة للأحزاب اليمينية.



وقال نتنياهو محذرا الإسرائيليين إنه يتوقع أن تحصل القائمة العربية على 15 مقعدا في الكنيست القادم.

تداول نشطاء عرب وإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، صورة لرئيس القائمة العربية المشتركة، عضو الكنيست، أيمن عودة، وقد أعياه الإنهاك الشديد والتعب من الحملة الانتخابية إلى حد جعله ينام على الأرض.ويظهر "عودة"، في الصورة وهو ينام على مفرش بلاستيكي أزرق موضوع على البلاط، وهو يغط في نوم عميق ويبدو عليه التعب الشديد.