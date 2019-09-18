حافظ على الإتيكيت.. 3 أخطاء احذرها خلال وجودك في المطعم

- مساعدة النادل في حمل الأطباق :





- البدء في تناول الطعام قبل الآخرين :





إذا كنت فردا وسط مجموعة في المطعم وجاء النادل بطعامك قبل الآخرين فليس من الأدب أو الذوق أن تبدأ بالأكل فيجب عليك الانتظار حتى يتم وضع جميع الأطباق الأخرى على الطاولة.







أثناء فترات الراحة من العمل، أو في نهاية يوم شاق بعد التسوق، أو حتى أثناء الخروج مع العائلة أو الأصدقاء، تدخل مطعم او اثنين لتناول الطعام، حينها نقوم ببعض الأخطاء العديدة سواء في طريقة الأكل أو في استخدام بعض أدوات الطعام، من الممكن أن يكون الأمر عاديا إذا كنت بصحبة أشخاص مقربين، لكن بالتأكيد سيكون خطأ محرجا للغاية إذا كنت مع غرباء ، لذلك سنعرض بعض أشهر تلك الأخطاء حسب ما ذكره موقع " bright side ":- تجاهل قواعد الشوكة والسكينة :من خلال وضع الشوكة والسكينة بشكل معين على الأطباق تخبر العاملين يأمور عدة عن الطعام، على سبيل المثال إذا قمت بإدخال شفرة السكين بين شوكة وضعها في مكان متقاطع. هذه علامات على أن الطعام لم يكن لذيذا وقد يعرض الشيف إلى مشكلة، لذلك يجب مراجعة قواعد الشوكة والسكينة قبل الذهاب لأي مطعم.يرغب العديد من الناس في مساعدة النادل على حمل الأطباق بعد الإنتهاء من الطعام، فيقوم البعض بوضع الأطباق فوق بعضها البعض على الرغم أن هذا خطأ كبير يزيد العمل صعوبة عليه، فلكل مطعم طريقة لتنظيف الطاولة وحمل الأطباق فلا يجب أن نزيد الأمر صعوبة عليهم .علاوة على ذلك لا يفضل أن نأكل بسرعة كبيرة ، فمن الأفضل أن نحاول التوفيق بين وتيرة الأشخاص الذين نشاركهم الطاولة