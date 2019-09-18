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مرأة

مفاجأة .. أضرار شرب عصائر الفاكهة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:30 م
عصائر طبيعية
عصائر طبيعية
قسم المرأة
يعلم الناس كثيرا من الأمور الضارة بالصحة ومنهم من يستمر بها ومنهم من يكف عنها نهائيًا ،ومن الممكن أن يكون ضمن تلك الأمور عادات سيئة مثل تدخين السجائر أو تناول أطعمة ومشروبات ضارة بالجسم مثل المشروبات الغازية .

وهناك "عصائر فاكهة " تسبب أضرارا.. نستعرض بعض الأضرار الناجمة عنها" حسب ما وردت في موقع "health line"

- عصائر الفاكهة ليست كما تبدو :
للأسف نحن لا نعلم الكثير عن مراحل تصنيع تلك العصائر،فعليك أن تعلم أن العصير الذي تجدة بالمحلات التجارية حتى لو تم وصفه بأنه "نقي 100 ٪" فهو ليس كذلك ، لأن بعد عصره من الفاكهة ، يتم تخزين العصير عادة في خزانات ضخمة مستنفدة للأكسجين لمدة تصل إلى عام قبل تعبئته.

المشكلة الرئيسية في هذه الطريقة هي أنها تميل إلى إزالة معظم النكهة ، لذلك يتعين على الشركات المصنعة إضافة ما يسمى " مكسب طعم " إلى العصير ، لإعادة النكهة التي فقدت أثناء المعالجة.

لذلك حتى لو كنت تشتري العصائر عالية الجودة في السوبر ماركت ، فهي لا تزال بعيدة عن حالتها الأصلية، أما بعض الأنواع الأقل جودة ، فهي في الأساس مجرد ماء سكر بطعم الفاكهة.

- ما تفتقده عصائر الفاكهة :
سيكون من الصادم معرفة أن العصائر الطبيعية يمكن أن تكون ضارة جدا على صحتك، لكن في الواقع تفقد الفواكه غالبية عناصرها الصحية ، مثل الألياف ، التي تلعب دورًا هامًا في الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب والسمنة.

لذلك قد يتسبب استهلاك العصائر غير المنضبط في هذه المشاكل الصحية التي تقي منها الألياف بالفعل .

- كمية السكر :
عندما نأكل الفاكهة الكاملة ، يتطلب الأمر مضغًا كبيرًا لمضغها وابتلاعها مما يجعل السكريات تتحلل ببطء أثناء الهضم،
فيتم إرسال السكر في الفاكهة كاملة إلى الكبد ببطء وبكميات صغيرة، دون حدوث أي أضرار، لكن ذا كنت تشرب كوبًا كبيرًا من عصير الفاكهة ، فهذا يعادل استهلاك عدة قطع من الفاكهة في فترة زمنية قصيرة جدًا ، فيتم امتصاص كمية كبيرة من السكر وإرسالها إلى الكبد بسرعة كبيرة ،فغالبًا ما تتحول إلى دهون يمكن أن تستقر في الكبد وتسهم في تراكم الدهون ومقاومة الأنسولين وهذا كله بسبب كمية السكر التي تحتوي عليها " عاصائر الفاكهة".

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