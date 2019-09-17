حاربي الشيخوخة بالقرنبيط والفلفل الأحمر

كل فتاة ترغب في استمرار شبابها وحيويتها، والجميع يعلم أنه عندما نتبع نظام غذائي غنى بالأطعمة الحيوية فان هذا يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على جمال البشرة وتاخير ظهور علامات الشيخوخة .



نعرض بعض الأطعمة التي من شأنها تأخير علامات الشيخوخة على بشرتك حسب ما ورد في موقع "health line"



الجرجير :

الفوائد الصحية للجرجير لا تخيب أبدًا، فإضافة قليل من هذا الأخضر اللذيذ إلى السلطة كل يوم سيزيد من توهج البشرة وتحسين الصحة بشكل عامة، نظرًا لما يحتويه من فيتامينات ومضادات للأكسدة التي من شأنها تحسين البشرة .



الفلفل الأحمر :

أنه مكافح جيد للشيخوخة نظرًا لمضادات الأكسدة التي من شأنها تعزيز خلايا الجلد، بالإضافة ألى أنه به كمية جيدة من الكولاجين الهام جدًا لنضارة البشرة وحيويتها .



القرنبيط :

هذا النبات به فيتامينات و معادن عديدة من شأنها محاربة الإلتهابات و إنتاج الكولاجين ، وهو بمثابة البروتين الرئيسي في البشرة الذي يمنحه القوة والمرونة مما يعمل على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة .



المكسرات :

لتلك المسليات الصغيرة بكل أنواعها فوائد رائعة للبشرة أهمها ، تقوية أغشية خلايا الجلد وحماية ضد أضرار أشعة الشمس وأعطاء البشرة وهجًا جميلًا عن طريق الحفاظ على حاجز الزيت الطبيعي بالجلد.