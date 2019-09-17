السوبر المصري.. الأمل الوحيد لعودة جماهير الملاعب.. والكأس تداعب الزمالك

ساعات قليلة وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية لمتابعة لقاء التحدي الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك "، في خوض السوبر المصري .



السوبر المصري

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه السوبر المصري ، بعدما توج بـ الدوري المصري الممتاز موسم 2017-2018" أما فريق نادي الزمالك يخوض مباراة السوبر عقب التتويج ببطولة كأس مصر العام الماضي 2018.



فايلر وميتشو في أول مواجهة لهما منذ تولي قيادة الفريقين

ويلتقي فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ منافسه الصربي ميشو المدير الفني لنادي الزمالك لأول مرة منذ تولي قيادة الفريقين حيث يسعى كلا المدربين إلي تحقيق الفوز من أجل إكتساب ثقة الجماهير وتخطي عقبة القلق تجاه مجلس إدارة المسؤولين ، وضمان الاستمرار لتحقيق المزيد من البطولات في خطوة جديدة لهم داخل الدوري المصري .



حتمية الخسارة تطارد الفريقين والتكتيك الفني هو الفاصل الوحيد

وستأتي صافرة النهائية لإعلان الفائز بلقب السوبر المصري الذي يطمح في الوصول اليه كلا المدربين ، حيث أصبح التكيتك والمهارات الفنية هي الفيصل الوحيد الذي يلجأ اليها مسئولي الفريقين خصوصا في ظل امتلاك الفريقين كافة الامكانيات .



الزمالك الأقرب لتحقيق لقب السوبر المصري

إكد غالبية الرياضيين اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتتويج بلقب السوبر المصري خصوصا في ظل توافر الإمكانيات الفنية وتلاحم اللاعبين وامتلاك كافة القدرات بالإضافة إلى تواجد الصربي ميتشو الذي حقق انتصار كبيرا منذ تولي قيادة الفريق بالإضافة إلى رغبة لاعبي الفريق في الاستمرار في تحقيق البطولات عقب التتويج بكأس مصر لتعويض ضياع الدوري المصري وإسعاد الجماهير .



السوبر الضمان الوحيد لعودة الجماهير من جديد.

أصبح السوبر المصري هو الضمان الوحيد لعودة الجماهير إلى المدرجات ، خصوصا في ظل تواجد عشرة آلاف مشجع من كلا الفريقين وبالتحديد جماهير قطبي الكرة المصرية،" الأهلي والزمالك "، خصوصا في ظل سعي المسؤولين عودة الجماهير من جديد داخل الكرة المصرية حيث طالب مسئولي الرياضة المصرية الجماهير بالالتزام بكافة التعليمات والابتعاد عن افتعال الازمات .



