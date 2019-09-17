البنك المركزي: ودائع البنوك بالعملة المحلية تنخفض بمعدل 1.4 مليار جنيه خلال عام وتحسن الأرصدة الخارجية لـ11.9 مليار في يونيو الماضي

تراجع ودائع البنوك بالعملة الأجنبية لـ723.33 مليار جنيه العام المالي الماضي

2.22 تريليون جنيه ودائع القطاع العائلي نهاية العام المالي الماضي ارتفاع الودائع بالعملة المحلية لـ2.7 تريليون جنيه العام المالي الماضي









تراجعت الودائع غير الحكومية للبنوك بالعملة الأجنبية لـ 723.33 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 724.7 مليار جنيه بنهاية العام السابق له بفارق 1.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ 702.1 مليار جنيه في العام المالي 2018/2017 بفارق 21.23 مليار جنيه.





وبلغت ودائع القطاع العام نحو 37.64 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 41.65 مليار جنيه في العام السابق له ومقارنة بـ 38.4مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، كما بلغت ودائع القطاع الخاص لنحو 186.5 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 190.2 مليار جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ 192.9 مليار جنيه في نفس الشهر السابق لهما.





وبلغت ودائع القطاع العائلي نحو 490.6 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 4485.4 مليار جنيه في يوينو2018 ومقارنة بـ 463.1 مليار جنيه في يونيو 2017.





فيما انخفضت ودائع البنوك بالعملة المحلية في صورة الشيكات المطروحة والحوالات المشتراة بنهاية العام المالي الماضبي لـ 95 مليون جنيه بعد أن كانت 113 مليون جنيه في العام السابق له بفارق18 مليون جنيه، ومقارنة بـ 1.61 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2017/2018 بفرق 966 مليون جنيه.





وقال البنك المركزي المصري إن جملة ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية سجلت 2.224 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018 ومقارنة بـ 1.12 تريليون جنيه في يونيو 2017.





بلغت أرصدة ودائع القطاع الخارجي بالعملة المحلية لـ 11.9 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 10.8 مليار جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ 9.6 مليار جنيه في يونيو 2017.





فيما بلغ إجمالي ودائع البنوك لـ4.01 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 3.6 تريليون جنيه في العام السابق له ومقارنة بـ 3.042 تريليون جنيه .





وارتفعت ودائع البنوك غير الحكومية بالعملة المحلية بنهاية العام المالي الماضي لـ 2.7 تريليون جنيه مقابل 2.31 تريليون جنيه في العام السابق له بفارق390 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.82تريليون جنيه 2017/2018 بفرق 880 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ودائع قطاع الأعمال بلغت 58.41 مليار جنيه في ينوي الماضي مقابل 55.921 مليار جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ 42.3 مليار جنيه في يونيو 2017.





وبلغت أرصدة الودائع بالقطاع الخاص لـ 378.95 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 357.31 مليار جنيه بنفس الشهر من العام السابق ومقارنة بـ 283.5 مليار جنيه في يونيو 2017.



