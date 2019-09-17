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الديهي: محاولات التطاول على الدولة المصرية لن يكتب لها النجاح..فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن المحاولات التي تستهدف التطاول على الدولة المصرية ورأس النظام لم ولن يكتب لها النجاح طالما أن هناك حالة وعي، مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي عالم افتراضي يتم استخدامه للتخريب والتفتيت، خاصة في دولة بحجم وقيمة مصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن هناك تريند متصدر تويتر بعنوان "كفاية بقي يا سيسي"، وعند الدخول عليه نجد أن جميع المشاركين فيه من خارج مصر، وليس مصريين، وهذه المشاركات يتم تزويرها والتلاعب فيها عن طريق تقنيات معينة.

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم، أن جميع ما يحدث في الفضاء الإلكتروني ليس صدفة من حيث التوقيت واختيار الشخصيات ولغة وسياق ما يتم تداوله، مشددًا على أنه خلال الفترة الماضية انتبهنا للوجبات المسموعة التي تهدف لتعكير وتسميم الأجواء.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، عطل مصالحهم وأوقف مخططاتهم لتفتيت وتخريب وتدمير مصر والمنطقة في 30 يونيو، ولذلك فهم يستهدفوا الرئيس السيسي بأي طريقة وأي ثمن.

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