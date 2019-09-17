الشوط الأول.. الهلال يرفض الهزيمة ويتعادل مع الاتحاد ..فيديو

أنهي فريق الهلال الشوط الأول متعادلًا مع مضيفه الاتحاد بهدف لمثله، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد جامعة الملك سعود في إياب منافسات دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.





هدف التقدم جاء مبكرًا عبر زياد الصحفى فى الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، من تسديدة خدعت دفاع وحارس الهلال.





وجاء هدف التعادل جاء لصالح الهلال عبر كاريو قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.





ومن المقرر أن يتم حسم المتأهل للمربع الذهبي للبطولة الآسيوية الليلة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، التى جمعت بينهما على ملعب مدينة "الملك عبد الله الرياضية" بمدينة "جدة".



