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رياضة

الشوط الأول.. الهلال يرفض الهزيمة ويتعادل مع الاتحاد ..فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:04 م
الهلال - الاتحاد
الهلال - الاتحاد
أحمد هاني
أنهي فريق الهلال الشوط الأول متعادلًا مع مضيفه الاتحاد بهدف لمثله، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد جامعة الملك سعود في إياب منافسات دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

هدف التقدم جاء مبكرًا عبر زياد الصحفى فى الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، من تسديدة خدعت دفاع وحارس الهلال.

وجاء هدف التعادل جاء لصالح الهلال عبر كاريو قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

ومن المقرر أن يتم حسم المتأهل للمربع الذهبي للبطولة الآسيوية الليلة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، التى جمعت بينهما على ملعب مدينة "الملك عبد الله الرياضية" بمدينة "جدة".

ويلتقى الفائز من مواجهة الليلة فى الدور نصف النهائى، فريق السد القطرى الذى تخطى عقبة النصر السعودى.

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