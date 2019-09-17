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أخبار العالم

وزير الطاقة السعودي يعلن عودة إمدادات النفط إلى طبيعتها

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:11 م
وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي
قسم الخارجي
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، عودة إمدادات البترول إلى ما كانت عليه قبل الهجمات على المنشآت النفطية.

وقال الوزير السعودي في مؤتمر صحفي إنه سيتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط قبل نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن إمدادات السوق المحلية لم تتأثر جراء الهجوم الإرهابي.

ودعا الأمير عبد العزيز بن سلمان المجتمع الدولي إلى محاسبة كل من يقف وراء هذه العمليات الإرهابية التي تعرضت لها منشأت الطاقة السعودية.

وتابع أن إنتاج السعودية النفطي بنهاية سبتمبر سيبلغ 11 مليون برميل يوميا، مؤكدا على وجود مخزون كبير من النفط في السعودية لم يتم الكشف عنه.

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