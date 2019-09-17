فيسبوك يعاقب نتنياهو ويعلق نظام الرسائل الآلية لهذا السبب ..فيديو

عرضت قناة «euronews» تقريرا عن قرار إدارة موقع التواصل الاجتماعي «facebook» بتعليق «نظام الرسائل الآلية» في حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وأفاد الفيديو الذي عرضته «euronews» بأن قرار تعليق «نظام الرسائل الآلية» لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو جاء بسبب انتهاكه قانون الانتخابات.





واستغل بنيامين نتنياهو الخاصية في تسريب معلومات تتعلق بالعملية الانتخابية الجارية في إسرائيل وهذا يعتبر انتهاكات قانون الخاصة بالانتخابات.





وانتهك نتنياهو القانون وتعليمات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر بشكل سافر، اليوم، عندما أجريت معه مقابلة في الإذاعة اليمينية "جالي يسرائيل" ويمنع البند 129 من قانون الانتخابات الدعاية الانتخابية بدءا من الساعة السابعة مساء عشية يوم الانتخاب.



