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رياضة

حارس الاتحاد يبكي بعد تسببه في هدف التعادل أمام الهلال.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:16 م
حارس الاتحاد
حارس الاتحاد
أحمد هاني
أنهى فريق الهلال الشوط الأول متعادلًا مع مضيفه الاتحاد بهدف لمثله، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد جامعة الملك سعود في إياب منافسات دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

هدف التقدم جاء مبكرًا عبر زياد الصحفى فى الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، من تسديدة خدعت دفاع وحارس الهلال،

هدف التعادل جاء لصالح الهلال عبر كاريو قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد، والتي تسبب فيها الحارس جلس القرني على الأرض متأثرًا، حيث دخل في بكاء لتسببه في هدف في مرماه، منح الأمل للهلال من جديد، للتأهل إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يتم حسم المتأهل للمربع الذهبي للبطولة الآسيوية الليلة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، التى جمعت بينهما على ملعب مدينة "الملك عبد الله الرياضية" بمدينة "جدة".


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