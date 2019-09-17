ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"البترول" تعلن خبرا سارا للمصريين .. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:21 م
البترول
البترول
البهي عمرو
قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن وزارة البترول انتهجت منذ أربع سنوات اسلوبا جديدا مع المستثمرين، وقامت بتوقيع أكثر من 73 اتفاقية مع الشركات العالمية.

وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن أول ظهور للاتفاقيات المصرية الخاصة بالمواد البترولية كانت مع شركة ايمي بحقل ظهر والذى وصل إنتاجه لـ 3 مليارات قدم يوميًا.

وأوضح أن الاتفاقيات التى تقوم به مصر تأتي تباعًا، وأن مصر تحتفل الآن بدخول حقل بلطيم مجال الإنتاج بـ  100 مليون قدم ويصل لـ 500 مليون قدم فى الثلاث سنوات المقبلة، وهذا يمثل سدس إنتاج حقل ظهر.

وأشار إلى أن إنتاج مصر وصل لـ 7 مليارات قدم يوميًا وأن مصر منذ سنوات كانت تنتج 4.3 مليار فقط .

وأكد أن الهدف فى الفترة المقبلة وبالتحديد فى 2020 وصول انتاح مصر لـ 8 أو 9 مليارات قدم فى اليوم وسيكون هناك فرصة للتصديد وتحدث انتعاشة ومصر ستكون مركزا إقليميا للغاز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى خير.. زيادة إنتاج حقل ظهر للغاز من 2.1 إلى 2.7 مليار قدم يوميا

البترول: بدء الإنتاج من البئر الأول لـ حقل بلطيم خلال أيام.. فيديو

إنفوجراف.. إنجازات قطاع البترول خلال الـ5 سنوات الماضية وأبرز الاكتشافات

ترشيحاتنا

مؤمن زكريا يدعم لاعبي الأهلي قبل السوبر .. ماذا فعل؟

ليفربول يستفز مشجعي برشلونة بهذه الطريقة.. شاهد

اتحاد الكرة يستقر على موعد إعلان اسم مدرب منتخب مصر.. تعرف عليه

تهديد بالاستقالة.. انقسام حاد فى اتحاد الكرة بسبب حسام حسن وإيهاب جلال

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION

بـ كاش مايوه.. اليسا تشعل السوشيال ميديا على شاطئ البحر ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور

ملابس كاجوال وشعر مموج.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها

لأول مرة في الفلبين.. المئات يحتفلون باليوم الوطني السعودي89 ..صور