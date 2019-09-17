"البترول" تعلن خبرا سارا للمصريين .. فيديو

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن وزارة البترول انتهجت منذ أربع سنوات اسلوبا جديدا مع المستثمرين، وقامت بتوقيع أكثر من 73 اتفاقية مع الشركات العالمية.



وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن أول ظهور للاتفاقيات المصرية الخاصة بالمواد البترولية كانت مع شركة ايمي بحقل ظهر والذى وصل إنتاجه لـ 3 مليارات قدم يوميًا.



وأوضح أن الاتفاقيات التى تقوم به مصر تأتي تباعًا، وأن مصر تحتفل الآن بدخول حقل بلطيم مجال الإنتاج بـ 100 مليون قدم ويصل لـ 500 مليون قدم فى الثلاث سنوات المقبلة، وهذا يمثل سدس إنتاج حقل ظهر.



وأشار إلى أن إنتاج مصر وصل لـ 7 مليارات قدم يوميًا وأن مصر منذ سنوات كانت تنتج 4.3 مليار فقط .



وأكد أن الهدف فى الفترة المقبلة وبالتحديد فى 2020 وصول انتاح مصر لـ 8 أو 9 مليارات قدم فى اليوم وسيكون هناك فرصة للتصديد وتحدث انتعاشة ومصر ستكون مركزا إقليميا للغاز.

