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تعليم

ختام نادي الطفل الصيفي لعدد 4 مدارس ابتدائية بمركز أطسا في الفيوم

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:55 م
ختام نادي الطفل الصيفي
ختام نادي الطفل الصيفي لعدد 4 مدارس ابتدائية
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة المشاركة المجتمعية) الحفل الختامي لنادي الطفل الصيفي 2019م ، بعدد 4 مدارس إبتدائية إدارة إطسا التعليمية . وهى مدرسة أبو ديهوم الإبتدائية ، ومدرسة أبوعويس الإبتدائية ، ومدرسة الونايسة الإبتدائية ، ومدرسة عبدالعال موسي الإبتدائية بالحسينية ، والمنفذ من خلال جمعية المصري الأصيل بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان وإدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية وإدارة إطسا التعليمية.

ويشمل نادي الطفل، عدة أنشطة وفعاليات تعليمية ورفع كفاءة التلاميذ في اللغة العربية ( قراءة وكتابة ) ، وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية، وتحسين مستوى الأطفال الضعاف، كما يشمل أنشطة ثقافية ورياضية ( كورال - مسرح ).

أقيمت الاحتفالية بمسرح ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وتم عرض عدة فقرات فنية ومسرحية ، وعرض كاراتية ، ومسرحية ذكاء قاضي، بحضور الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم ، والدكتورة ميمي إسحق ، والأستاذ هشام أبو عوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية وممثلي جمعية المصري الأصيل وعدد من القيادات التعليمية بالمديرية وإدارة إطسا التعليمية، والعلاقات العامة بالمديرية.

تقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر والتقدير لمديري المدارس المشاركة فى نادى الطفل وتلاميذ المدارس ، وجمعية المصري الأصيل وبنك التعمير والإسكان ، وجميع الجهات المانحة والمشاركة فى المشروع وإدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية ومسئول المشاركة المجتمعية بإدارة إطسا التعليمية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

وفي نهاية الحفل ، قام وكيل تعليم الفيوم بتكريم إدارة المدارس الأربعة المشاركة وعدد من التلاميذ الموهوبين ومسئولى المشاركة المجتمعية بالمديرية وإدارة إطسا التعليمية.
ختام نادي الطفل الصيفي لعدد 4 مدارس ابتدائية بمركز أطسا في الفيوم
ختام نادي الطفل الصيفي لعدد 4 مدارس ابتدائية بمركز أطسا في الفيوم
ختام نادي الطفل الصيفي لعدد 4 مدارس ابتدائية بمركز أطسا في الفيوم
ختام نادي الطفل الصيفي لعدد 4 مدارس ابتدائية بمركز أطسا في الفيوم

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