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برلمان

نائب أسيوط يشيد بمسار التنمية بالمحافظة واستعدادها للعام الدراسي الجديد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:37 ص
محافظة اسيوط
محافظة اسيوط
أسامة علي
أشاد مديح زناتى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ونائب اسيوط، بمسار التنمية كافة اشكالها التى يشهدها صعيد مصر ومن ضمنها محافظة أسيوط، مؤكدًا أنه جار العمل بجهد كبير إلى حل كافة المشاكل التى تواجه المواطنين من خلال إنشاء المشاريع التنموية.

وأضاف مديح زناتى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، المشروعات القومية التى تشهدها أسيوط تتطلب المزيد من الوقت لضخامتها، مع تسريع وتيرة العمل من قبل المقاولين، لافتا إلى أنه على سبيل المثال فأن مركز البدارى "دائرته" يشهد مشروع استراتيجى مهم يتمثل فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة القرى والنجوع بالمركز.

وتابع: من خلال متابعتى فإن المحافظة بذلت مجهود كبير خلال هذه الفترة فى الاستعداد لبدأ العام الدراسى الجديد من خلال صيانة كافة المدارسة وجامعة أسيوط والمدينة الجامعية وكذلك تدريب المعلمين وتأهيلهم لإتقان استخدام التابلت بما يعود بالاستفادة على الطلاب.

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