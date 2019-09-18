نائب أسيوط يشيد بمسار التنمية بالمحافظة واستعدادها للعام الدراسي الجديد

أشاد مديح زناتى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ونائب اسيوط، بمسار التنمية كافة اشكالها التى يشهدها صعيد مصر ومن ضمنها محافظة أسيوط، مؤكدًا أنه جار العمل بجهد كبير إلى حل كافة المشاكل التى تواجه المواطنين من خلال إنشاء المشاريع التنموية.





وأضاف مديح زناتى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، المشروعات القومية التى تشهدها أسيوط تتطلب المزيد من الوقت لضخامتها، مع تسريع وتيرة العمل من قبل المقاولين، لافتا إلى أنه على سبيل المثال فأن مركز البدارى "دائرته" يشهد مشروع استراتيجى مهم يتمثل فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة القرى والنجوع بالمركز.



