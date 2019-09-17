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إسرائيليون يمضون يوم الانتخابات على شاطئ البحر مع دمي المرشحين .. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:07 م
إسرائيليون يمضون
إسرائيليون يمضون يوم الانتخابات على شاطئ البحر
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «euronews» مقطع فيديو لعدد من الناخبين الإسرائيليين على شوطئ البحر لقضاء يومهم بعد الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات، وأخرون يتنزهون في المراكز التجارية.

وظهر في الفيديو الناخبون وهم يلتقطون صورا مع «الدمى» التي اتخذت وجوه المرشحين في الإنتخابات بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح اليوم في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت تل ابيب ومن المقرر إغلاق الصناديق الساعة العاشرة مساءً في معظم أنحاء إسرائيل.

ويتوجه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة، يسعى فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي بنيامين نتانياهو من أجل البقاء في مقدمة المشهد السياسي.

ويتوجه الناخبون الإسرائيليون للمرة الثانية لصناديق الاقتراع في غضون خمسة أشهر بعد انتخابات مماثلة أجريت في التاسع من ابريل المنصرم التي اندرجت تحت مسمى انتخابات الكنيست الحادية والعشرين، والتي لم تسفر عن بلورة كتلة قادرة على تشكيل حكومة.

وستفتح أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع في انحاء اسرائيل ابوابها عند الساعة 7:00 من صباح اليوم وعملية التصويت تستمر حتى العاشرة مساءً في الانتخابات الـ 22 للكنيست الإسرائيلي.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حوالي ستة ملايين و340 ألفا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع في اسرائيل 10720، ويشار إلى أن نسبة الحسم تبلغ حاليا 3.25% من مجمل الأصوات وأن الأصوات التي تحصل عليها القوائم التي لا تتجاوز هذه النسبة تذهب هدرا ولا تؤخذ بالحسبان.

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