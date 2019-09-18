أمين عام الحركة الوطنية يشكل لجنة لإدارة وتسيير أعمال الحزب بالإسكندرية

قرر الدكتور احمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والامين العام للحزب تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسير الأعمال الحزب بأمانة محافظة الإسكندرية.
وتتكون اللجنة من : " الدكتور إبراهيم إمبابي أمين تنظيم بالمحافظة، ومحمود أبو زيد الأمين المساعد بالمحافظة ، و أحمد الهلباوي أمين دائرة محرم بك " وبرر الدكتور الضبع تكليف اللجنة بتنفيذ التكليفات الصادرة لها من الأمانة العامة المركزية للحزب.
وجاء نص القرار كالاتي :
قـــــــــــرار رقـــــم ( 49 ) لسنة 2019
- بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته .
- و بعد الاطلاع علي لائحة النظام الأساسي للحزب .
- وبناء على قرار رقم (46) لسنة 2019 والمتضمن قيام الامانة العامة المركزية بالإشراف علي أمانة الحزب بالإسكندرية .
تقــــــرر الآتي
المادة الأولي : تشكل لجنة مؤقتة لإدارة وتسير الأعمال بأمانة الحزب
بمحافظة الإسكندرية من كل من :
1 - الدكتور / إبراهيم إمبابي أمين تنظيم بالمحافظة
2 - الأستاذ / محمود أبو زيد الأمين المساعد بالمحافظة
3 - الأستاذ / أحمد الهلباوي أمين دائرة محرم بك
المادة الثانية : تكلف هذه اللجنة بتنفيذ التكليفات الصادرة لها من الأمانة العامة المركزية للحزب .
المادة الثالثة : ينفذ إعتبارا من تاريخه .
وتتكون اللجنة من : " الدكتور إبراهيم إمبابي أمين تنظيم بالمحافظة، ومحمود أبو زيد الأمين المساعد بالمحافظة ، و أحمد الهلباوي أمين دائرة محرم بك " وبرر الدكتور الضبع تكليف اللجنة بتنفيذ التكليفات الصادرة لها من الأمانة العامة المركزية للحزب.
وجاء نص القرار كالاتي :
قـــــــــــرار رقـــــم ( 49 ) لسنة 2019
- بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته .
- و بعد الاطلاع علي لائحة النظام الأساسي للحزب .
- وبناء على قرار رقم (46) لسنة 2019 والمتضمن قيام الامانة العامة المركزية بالإشراف علي أمانة الحزب بالإسكندرية .
تقــــــرر الآتي
المادة الأولي : تشكل لجنة مؤقتة لإدارة وتسير الأعمال بأمانة الحزب
بمحافظة الإسكندرية من كل من :
1 - الدكتور / إبراهيم إمبابي أمين تنظيم بالمحافظة
2 - الأستاذ / محمود أبو زيد الأمين المساعد بالمحافظة
3 - الأستاذ / أحمد الهلباوي أمين دائرة محرم بك
المادة الثانية : تكلف هذه اللجنة بتنفيذ التكليفات الصادرة لها من الأمانة العامة المركزية للحزب .
المادة الثالثة : ينفذ إعتبارا من تاريخه .