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اقتصاد

التعاون للبترول: 50 مليار جنيه مبيعات الوقود خلال العام الماضي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:19 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
مايكل عياد
كشف عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن وصول جملة إيرادات الشركة بنهاية العام المالي الماضي لـ 50 مليار جنيه بمبيعات 7.5 مليون طن من الوقود.

أوضح في تقرير له اليوم أن حصة الشركة من المنتجات الرئيسية وتشمل البنزين والمازوت والسولار بلغت 30% بطاقة 6.7 مليون طن،بجانب 18% حصة للشركة بالسوق من الزيوت بطاقة مبيعات بلغت 77 ألف طن.

وذكر أن حجم مبيعات الشركة من تموين السفن بالوقود لـ1.7 مليار جنيه بمعدل مضاعف للانتاج بلغ 3 مرات بطاقة 216 ألف طن.

وكشف عن البدء في اجراء تدعيم قدرات الشركة بـ5 ناقلات بترولية بحرية جديدة لتموين السفن خلال 3 سنوات باستثمارات بلغت 27 مليون دولار.

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