ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لحضور مهرجان الجونة.. بطل فيلم علاء الدين يصل القاهرة خلال ساعات

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:10 م
علاء الدين
علاء الدين
محمد نبيـل
يصل الممثل المصري- الكندي مينا مسعود الذي قام ببطولة الفيلم الامريكي علاء الدين، إلى القاهرة خلال ساعات للمشاركة فى الدورة الثالثة للمهرجان، التي ستقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019، فيما يعمل المهرجان على تنظيم لقاء خاص به وعدد من وسائل الإعلام المصرية.

وعلى مدار الدورتين السابقتين للمهرجان، شارك العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية. وضمن مساعيه لتوفير قنوات اتصال لمحترفي الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين، للتواصل من خلالها، يرحب المهرجان بمسعود، الذي حقق فيلمه "علاء الدين" نجاحًا عالميًا واسعًا.

وتأتي هذه المبادرة، بتعاون مهرجان الجونة السينمائي مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من أجل دعم الأجيال الثانية، والثالثة من أبناء المهاجرين المصريين. وتُمكِن هذه المبادرة المهرجان أن يصبح منصة مثالية لصناع الأفلام من كل الخلفيات والأصول، وأن يوسع مداه في دوائر الصناعة العربية والعالمية.

يعد عرض العديد من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، من أولويات مهرجان الجونة السينمائي. ويهدف المهرجان، الى وصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في دورته الثالثة.. الجونة السينمائي يستقبل العالمي مينا مسعود

الجونة السينمائي يمنح جائزة الإنجاز الإبداعى لـ محمد هنيدى

مهرجان الجونة يكرم المخرجة الفلسطينية مى مصرى

الفيلم السوداني ستموت فى العشرين يشارك بالمسابقة الرسمية لـ الجونة السينمائي

إنجى المقدم تقدم المؤتمر الصحفى لمهرجان الجونة السينمائي

الكشف عن أفلام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى

ترشيحاتنا

فرج عامر يفجر مفاجأة عن تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

ممارسة وتسهيل الدعارة.. حبس 12 ساقطة بعد ضبطهن في 4 كافيهات بالعجوزة

بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر المصري

ننشر تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع مؤمن زكريا

جلسة خاصة ومكافآت.. رئيس الزمالك يعلن حالة الطوارئ استعدادا للسوبر

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور